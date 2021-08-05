شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الغد.. أمطار رعدية ورياح نشطة وغبار وأتربة على 6 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد الخميس بمشيئة الله تعالى استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية تمتد حتى منطقة نجران واجزاء من منطقة الرياض وطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.

أما عن حالة البحر الأحمر فتكون الرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزئيين الشمالي والاوسط. وغربية الى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-45/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل الى مترين ونصف على الجزئيين الجنوبي والاوسط، وحالة البحر متوسط الموج تصل الى مائج على الجزئيين الجنوبي والاوسط.

بينما تكون حالة الرياح السطحية بالخليج العربي شمالية غربية الى جنوبية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة تتحول تدريجياً إلى جنوبية غربية ليلاً، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.