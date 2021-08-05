شكرا لقرائتكم خبر عن بغداد تعلق الرحلات الجوية إلى مينسك بسبب أزمة هجرة العراقيين إلى ليتوانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علقت الخطوط الجوية العراقية اليوم رحلاتها إلى عاصمة بيلاروس بسبب الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، بحسب " روسيا اليوم"، وتوقفت الرحلات الجوية العراقية مع مينسك إلى إشعار آخر، بسبب تعرض بغداد لضغوط دولية لإيقاف عمليات الهجرة غير الشرعية للعراقيين من بيلاروس إلى ليتوانيا.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف فى بيان صحفي، إن "سفارة جمهورية العراق في موسكو تتابع ببالغ الاهتمام تفاصيل الحادث الذى أودى بحياة مواطن عراقى على الحدود المشتركة بين بيلاروسيا وليتوانيا".

وأعلن حرس الحدود البيلاروسى الأربعاء، إسعاف 5 مواطنين عراقيين على الحدود مع ليتوانيا، طردتهم السلطات الليتوانية قسرا مستخدمة ضدهم العنف والكلاب البوليسية والضرب بأعقاب الأسلحة.

وأكدت لجنة الحدود البيلاروسية نبأ وفاة شاب تبين لاحقا أنه مواطن عراقى فى ظروف غامضة على الحدود البيلاروسية الليتوانية.

وتشير التقديرات إلى أن معظم هؤلاء المهاجرين قادمون من العراق، علما بأن هناك حاليا عدة رحلات جوية تسير أسبوعيا من مدن عراقية إلى بيلاروس.

وأكد الاتحاد الأوروبي أنه يتواصل مع المسؤولين العراقيين من أجل حثهم على تحمل مسؤولياتهم وإعادة قبول مواطنيهم من المهاجرين الذين وصلوا إلى ليتوانيا بشكل غير شرعي عبر بيلاروس.

والشهر الماضي، قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إن بلاده ستحقق في عمليات تهريب المهاجرين العراقيين إلى ليتوانيا.