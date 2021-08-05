شكرا لقرائتكم خبر عن العراق.. انفجار بغداد ناجم عن عبوة ناسفة زُرعت أسفل سيارة تابعة للحماية الأمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وسائل إعلام عراقية، إن سبب دوى الانفجار فى العاصمة العراقية بغداد، عبوة محلية الصنع انفجرت وسط بغداد، بعد زرعها أسفل سيارة تابعة لإحدى شركات الحماية الأمنية. يذكرأن ، أفادت شبكة "روسيا اليوم" بسماع دوى انفجار فى العاصمة العراقية بغداد، وأكدت أن السكان فى العاصمة بغداد سمعوا دوى انفجار لم تعرف طبيعته.

وفى وقت سابق اليوم، قالت وزارة الكهرباء العراقية، إن خط نقل الكهرباء ذات الضغط العالى (كركوك - القيارة الغازية) تعرّض لتفجير بعبوة ناسفة، واصفة العملية بأنها "إرهابية تخريبية"، بحسب الشرق بلومبرج.

وقالت الوزارة فى بيان: "لا تزال البنى التحتية لوزارة الكهرباء تتعرض إلى هجمات موغلة بخطوط وأبراج نقل الطاقة الكهربائية، حيث تعرض أحد خطوطها لتفجير إرهابى تخريبي، يراد منه إيقاف عجلة مشاريع الوزارة واستنزاف قدراتها وإمكانياتها وإنهاك ممتلكاتها".