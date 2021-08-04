شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر تكشف آخر مستجدات قضية «رافعة الحرم» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت مصادر مطلعة أن محكمة الاستئناف صادقت اليوم على الحكم الصادر ببراءة جميع المتهمين في قضية رافعة الحرم ليصبح الحكم نهائيا وبه يتم إسدال الستار على قضية نالت اهتمام الرأي العام على مدى سنوات الماضية.

وأوضحت الدائرة القضائية أنه لم يظهر لها سوى ما أجرته وحكمت به بالبراءة وقررت إصدار صك جديد بمضمونه وإرساله لمحكمة الاستئناف لتقرير ما تراه -وفقاً لـ”عكاظ”-.

وكانت محكمة مكة الجزائية أصدرت في ربيع الآخر الماضي حكما للمرة الثالثة يقضي ببراءة 13 متهماً في قضية رافعة الحرم بينهم مجموعة بن لادن..

ورصدت 6 ملاحظات على حكم البراءة السابق، وجاء من بين أبرز الملاحظات أن سقوط الرافعة واقع ثابت ونتجت عنه وفيات وإصابات ولا يمكن للمتهم الرئيسي والآخرين إنكار ذلك، وأن الشركة المسؤولة عن المشروع وبقية المتهمين يتحملون الإجراءات المتخذة لضمان سلامة الرافعة الضخمة وسلامة مرتادي بيت الله الحرام من خطرها، ولا يلتفت لمبرراتهم المقدمة للمحكمة، وفي وقت لاحق تمت معالجة الملاحظات.

ورفضت المحكمة طلب المدعي العام إلزام مجموعة بن لادن بدفع ديات المتوفين وأروش المصابين وقيمة التلفيات، مؤكدة أنه لا علاقة للمدعي العام بالحقوق الخاصة. وأجابت الدائرة القضائية على ما ورد من ملاحظات وتمسكت بحكم البراءة حتى تقرر المصادقة عليه.