شكرا لقرائتكم خبر عن «سامسونج» تطرح هاتفي «Galaxy Z Flip 3 » و « Galaxy Z Fold 3».. تعرّف على المزايا والسعر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

تستعد شركة ”سامسونج“ الكورية الجنوبية للكشف رسميا عن هاتفيGalaxy Z Flip 3 وGalaxy Z Fold 3 الأسبوع المقبل خلال حدثGalaxy Unpackedالذي طال انتظاره، والمقرر عقده في 11 أغسطس الجاري.

وقبل إزاحة الستار، تم تسريب صور ومواصفات الهاتفين القابلين للطي، وكشف مصدر عن أسعار الهاتفين القابلين للطي قبل أيام قليلة من طرحهما.

ونشر المسرب الموثوق ”إيفان بلاس“ تغريدة جديدة عبر حسابه على منصة تويتر تعرض أسعار الهاتفين، إذ سيأتي هاتفGalaxy Z Flip 3بسعر يبدأ من 1099 يورو – 1149 يورو (1304.99 دولار – 1364.36 دولار) في الأسواق الأوروبية، وفقاً للسعة التخزينية، بينما سيأتي هاتفGalaxy Z Fold 3 بسعر يبدأ من 1899 يورو (2254.93 دولار أمريكي) ويمكن أن يبلغ سعر متغير التخزين المتطور 1999 يورو (2373.67 دولار)، وبالمقارنة مع أسعار الأشقاء السابقين، سيكون سعرGalaxy Z Flip 3 أقل بـ 350 يورو (415.60 دولار) من سابقه.

ومن ناحية أخرى، سيكون هاتفGalaxy Z Fold 3أقل بـ 100 يورو (118.74 دولار) من سابقهGalaxy Z Fold 2.، ويتمتع كل من الهاتفين بتصميمات أكثر متانة وأناقة ومعالجات أسرع وبرامج محسّنة.

وبالنسبة للمواصفات، يحتوى هاتفGalaxy Z Fold 3على شاشة عرضSuper AMOLED Infinity-Oبحجم 6.2 بوصة وشاشةSuper AMOLED قابلة للطي بقياس 7.5 بوصة، ويقال إن كلتا الشاشتين تتميزان بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز وHDR10 +.

وسيتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج Snapdragon 888، مقترناً بذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 غيغابايت / 16 غيغابايت وتخزين 256 غيغابايت / 512 غيغابايت، ومكبرات صوت استريو، وتصنيفIPرسمي.

وسيحتوي الهاتف على كاميرا 16 ميغابكسل تحت الشاشة وأسفل الشاشة الداخلية القابلة للطي، وكاميرا سيلفي 10 ميغابكسل على شاشة الغطاء، وفي الخلف يحتوي الهاتف على إعداد كاميرا ثلاثية إذ تأتي الرئيسية بدقة 12 ميغابكسل، وكاميرا 12 ميغابكسل ، وكاميرا ثالثة بدقة 12 ميغابكس.

وسيحزم الهاتف بطارية تبلغ سعتها 4400 مللي أمبير في الساعة مع دعم لتقنية الشحن السريع بقوة 25 واط، ومن المتوقع أن يكون هاتف Galaxy Z Fold 3 أرخص بنسبة 20 % منGalaxy Z Fold 2.

أما بالنسبه لهاتف Galaxy Z Flip3، فسينطلق بشاشةAMOLEDتدعم معدل تحديث يبلغ 120 هيرتز ليحاكي هاتفيGalaxy Z Fold2 وGalaxy Note20 Ultra.

كما سيأتي الهاتف بطبقة حماية من زجاجGorilla Glass Victusمن جميع جهات الهاتف، كما يضم الهاتف شاشة بحجم أكبر إلى جانب وحدة الكاميرا لدعم المستخدم بمزيد من التفاصيل حول الإشعارات المستلمة.

ووفقاً للتقارير السابقة، ستقدم سامسونغ هاتفGalaxy Z Flip3بحواف نحيفة، لذا ستتميز إطارات الشاشة بحجم أنحف مقارنة بإصدار الشركة السابق، أيضاً من المتوقع وفقاً للتسريبات أن يضم الهاتف مكبرات صوتية ستيريو.