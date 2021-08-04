شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. جريان السيول بإحدى محافظات المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو يظهر جريان السيول بمنطقة المدينة المنورة. ويظهر المقطع هطول الأمطار في إحدى محافظات المدينة عقب هطول غزير للأمطار جرت على أثرها السيول. وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (نجران ، جازان ، عسير ، الباحة ،مكة المكرمة ، المدينة المنورة).

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