الجيش اللبناني: إسرائيل قصفت عدة مناطق جنوبي البلاد

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الجيش في بيان نشره بحساب على "تويتر": "قصفت مدفعية العدو باثنين وتسعين قذيفة، وادي حامول والسدنة وسهل الماري، وخراج راشيا وسهل الخيام إضافة إلى سهل بلاط".

وأوضح البيان أن الهجوم الإسرائيلي جاء "بعد إطلاق عدة صواريخ من إحدى المناطق الجنوبية صوب الأراضي الفلسطينية المحتلة".

​وذكر البيان أن الجيش اللبناني قام بتسيير عدد من الدوريات، وأقام عددا من الحواجز، مشيرا إلى فتح تحقيق للكشف عن هوية مطلقي الصواريخ.

واختتم الجيش بيانه بتوضيح أن "الوضع تجري متابعته مع القوات المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان".