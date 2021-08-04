انحراف طائرة إيرانية عن مدرج مطار النجف فى العراق قبل إقلاعها

القاهرة - سامية سيد - قال مطار النجف بالعراق، إن خلل فني تسبب في انحراف طائرة لدى محاولة إقلاعها إلى مدينة مشهد الإيرانية، من دون وقوع إصابات، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.



وقال المطار في بيان "خرجت طائرة تابعة لطيران قشم الإيراني عند إقلاعها عن المسار، إلى الكتف الترابي للمدرج، ولم يسجل أي إصابة على متنها".

وقال مدير عمليات المطار إن فريقا فنيا من المهندسين تابعين لشركة قشم وصلوا مطار النجف لإصلاح العطل، ومن المتوقع إقلاع الطائرة مرة أخرى إلى وجهتها بعد منتصف الليل.