شكرا لقرائتكم خبر عن البيان الختامى لمؤتمر دعم لبنان: المشاركون تعهدوا بتقديم 370 مليون دولار خلال عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البيان الختامي لمؤتمر دعم لبنان، عن أن المشاركين تعهدوا بتقديم 370 مليون دولار خلال عام، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

فى السياق، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، فى ختام مؤتمر باريس لدعم لبنان، أن المساعدات الدولية الموجهة للبنان في نهاية مؤتمر المانحين للبنان وصلت أكثر من 370 مليون يورو، وهذه التقديمات ستساهم في تأمين الحاجات الاساسية للبنانيين.

ولفت إلى أن المساعدات المباشرة التي يتم تأمينها للشعب اللبناني ليست، بأي حال من الأحوال، بديلة عن مسؤوليات السلطات اللبنانية التي يجب عليها اتخاذ الخطوات اللازمة لتخطي الأزمات، ومنها اولاً تشكيل حكومة فاعلة وقابلة للحياة والبدء بمفاوضات لتطبيق برنامج صندوق النقد الدولي ووضع الإصلاحات الاولية موضع التنفيذ لاصلاح القطاع المصرفي وقطاع الطاقة وغيرها.

ولفت إلى العمل الذي قامت به فرنسا لتأمين المساعدة الدولية للبنان، وللجهود الكبيرة التي قامت بها الأمم المتحدة لوضع هذه المساعدات موضع التنفيذ والتطبيق الفعلي ولايصالها الى مستحقيها بفاعلية، في بلد يعاني من كل أنواع الصعوبات.

وأشار وزير خارجية فرنسا إلى أن بلاده والاتحاد الأوروبي قد مارسا ضغوطاً لكي يلتزم المسؤولون في لبنان بما تعهدوا به في هذا المجال، ولكن على السلطات اللبنانية ان تسمح للبنانيين بالتعبير عن انفسهم بطريقة ديمقراطية في الانتخابات المقبلة عام 2022، وعلى الحكومة المقبلة ضمان اجراء هذه الانتخابات بشفافية.

وتوجه وزير الخارجية الفرنسي برسالة تحذيرية الى المسؤولين اللبنانيين بالقول إن مستقبل لبنان في خطر.