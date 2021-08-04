شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر يعلن القبض على مطلوب خطير التحق بجماعات إرهابية بمنطقة الساحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية القبض على جزائرى التحق بالجماعات الإرهابية الناشطة في منطقة الساحل جنوب البلاد قرب الحدود مع مالي.

وقالت الوزارة في بيان، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم" "في إطار مكافحة الإرهاب، ألقت مفرزة للجيش الوطني الشعبي القبض على الإرهابي ب.بن محمد المدعو عبد المالك فى القطاع العملياتي لبرج باجى مختار".

وأضاف: "الموقوف التحق عام 2017 بالجماعات الإرهابية الناشطة في منطقة الساحل، وضبط بحوزته سلاح رشاش و3 مخازن ذخيرة مملوءة".

وأشارت الوزارة إلى أن "هذا سادس جزائري ينتمي إلى حركة إرهابية يتم توقيفه منذ بداية العام، حيث قتل 9 مسلحين في اشتباكات مع جنود واستسلم 5 للسلطات العسكرية".

يذكر أن زعيم "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب" الجزائري عبد المالك دروكدال، قتل قبل عام في شمال مالي على يد القوات المسلحة الفرنسية، وحل محله جزائري آخر هو أبو عبيدة يوسف.