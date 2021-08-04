شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبى يقدم تمويلاً بـ5.5 ملايين يورو لمساعدة لبنان فى مكافحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن الممثل الأعلى للشؤون الخارجية الأوربية جوزيب بوريل تمويلا إنسانيا إضافيا بقيمة 5.5 ملايين يورو لمساعدة لبنان في مكافحة جائحة كوفيد 19, وذلك خلال مشاركته في "مؤتمر دعم الشعب اللبناني" الذي نظمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وأوضح بيان صادر عن المفوضية الأوربية في بروكسل أن الاتحاد الأوروبي لا يزال في طليعة الجهود المبذولة لمساعدة لبنان وقد حشد ما مجموعه 170 مليون يورو منذ أغسطس 2020 لتلبية الاحتياجات الفورية والتعامل مع تداعيات انفجار ميناء بيروت.
وأشار البيان إلى أن المؤتمر يعد فرصة لإعادة تأكيد دعم الاتحاد الأوروبي للبنان وتضامنه الكامل مع الشعب اللبناني الذي لا يزال يتعين عليه مواجهة عواقب الانفجار.