محافظ الزلفي يتفقد مركز الشرطة

الكويت - هبة التوبجي - تفقد محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي صباح اليوم مركز شرطة المحافظة وكان في استقباله مدير الشرطة العقيد حمود بن حزام العتيبي ومدير شعبة مرور المحافظة المقدم حسن بن شقير الرشيدي

وشملت جولته التفقدية أقسام المركز وتخلل ذلك افتتاحه للمرحلة التطويرية لشعبة الأدلة الجنائية مستمعاً لشرح واف عن أبرز مراحل تطورها من قبل رئيس الشعبة رئيس رقباء أحمد السكران . واطلع على تجهيزاتها الحديثة والمتطورة إضافة إلى كوادرها البشرية المدربة والتي ستسهم بمشيئة الله في اختصار الجهد والوقت فيما يتعلق بالقضايا الأمنية المختلفة

وفي ختام الجولة أعرب محافظ الزلفي عن شكره وتقديره للعقيد حمود العتيبي وزملائه بشرطة المحافظة وبمختلف القطاعات الأمنية بالمحافظة لجهودهم الملموسة على مستوى العمل الأمني بالمحافظة في ظل مايلقاه القطاع الأمني من دعم ومساندة من حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – وسمو ولي عهده الأمين وبمتابعة مستمرة من سمو أمير منطقة الرياض وسموه نائبه ، متمنيا من الجميع بذل المزيد في سبيل تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة