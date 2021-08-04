شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل» تعلن تمديد فترة التسجيل ببرنامج «تأهيل المتميزين» حتى هذا الموعد والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أصدرت وزارة النقل والخدمات اللوجستية تنبيهاً مهماً للمستفيدين من برنامج تأهيل المتميزين لاستقطاب الكوادر الوطنية الشابة.
وأعلنت الوزارة في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”، عن تمديد فترة التسجيل في برنامج تأهيل المتميزين لاستقطاب الكوادر الوطنية الشابة إلى يوم الخميس الموافق 19 أغسطس 2021م.
وكانت وزارة النقل أعلنت بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن 54 فرصة وظيفية ضمن برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف “تأهيل المتميزين”.
وتضمن البرنامج عددًا من التخصصات هي “الهندسية، وتحليل النظم، وتقنية هندسة الحاسب الآلي، وتطوير البرامج، والتخصيص والاستثمار، والقانونية، والتسويق والاتصال المؤسسي، وكتابة السيناريو، والمالية، والموارد البشرية، والمنافسات، والعقود.
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