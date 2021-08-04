شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة العالمية: نصف اللبنانيين تحت خط الفقر ويحظون برعاية صحية ضعيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشار المدير العام لمنظمة الصحة الدولية الدكتور تدروس ادانون جيبريزوس، فى كلمته أمام مؤتمر باريس لدعم لبنان، إلى الجهود التي تبذلها المنظمة مع مجموعة من المنظمات الدولية والمحلية لمنع انهيار النظام الصحي في لبنان، وخصوصا أن نصف الشعب اللبناني يعيش تحت خط الفقر، ويحظى برعاية صحية ضعيفة، معددا المشاكل الصحية الموجودة في لبنان. وفق بيان صحفى.

وفى السياق نفسه، دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ماتياس كورمان ، في كلمته، إلى تقديم مساعدات عاجلة للبنان، وإلى وضع إطار عمل يسمح بالشفافية والمحاسبة لإيصال هذه المساعدات، موضحًا أنه بإمكان المنظمة مساعدة لبنان على إجراء الإصلاحات المطلوبة وإجراءات مكافحة الفساد.

ويذكر أن باريس استضافت ، افتراضيا، اليوم مؤتمر المانحين الدولى لدعم لبنان بمشاركة أكثر من 50 دولة ومؤسسة دولية، بالتزامن مع إحياء الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت.

ودعا أهالي ضحايا انفجار المرفأ، إلى تظاهرات حاشدة اليوم، حيث سيقام قداس مركزي في المرفأ سيترأسه البطريرك الماروني بشارة الراعي، كما ستقام وقفة احتجاجية أمام القصر العدلي في بيروت، و ستنطلق تظاهرات من مختلف المناطق اللبنانية، على أن تلتقي في العاصمة بيروت، ليكون هناك تظاهرة حاشدة أمام المجلس النيابي للمطالبة برفع الحصانة عن النواب تمهيدا لمحاسبتهم.