شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الفرنسية فى ذكرى انفجار مرفأ بيروت: سنظل دائماً نقف مع شعب لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الخارجية الفرنسية مقطع فيديو بمناسبة حلول الذكرى السنوية الأولى لانفجار بيروت، الذى وقع فى الـ 4 من أغسطس عام 2020 وتسبب فى خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وكتب الخارجية الفرنسية على صفحتها الرسمية على "تويتر"، اليوم الأربعاء: "بعد عام من وقوع انفجار بيروت فى 4 أغسطس 2020... تتذكر فرنسا ضحايا الانفجار وتكن لهم كل التقدير".

وأكدت الخارجية الفرنسية على أن باريس تفعل ما في وسعها للوقوف إلى جانب لبنان إلى جانب شركائهم الدوليين، وذلك إثر الكارثة التي تعرضت لها البلاد.

وقالت الخارجية الفرنسية: "نقف مع لبنان وسنظل دائما نقف مع الشعب اللبناني".

ويوافق اليوم الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت، الذي تسبب في دمار كبير في العاصمة اللبنانية.