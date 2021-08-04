شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء الكويت: نسعى لتعزيز الحوار بين الفرقاء اللبنانيين للوصول لحلول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح، فى كلمته أمام مؤتمر باريس لدعم لبنان، إن مشاركة الكويت في المؤتمر اليوم هي للتشديد على أن لبنان واللبنانيين أولوية لنا جميعاً. وفق بيان صحفى.

وأضاف أن الكويت تسعى إلى تعزيز الحوار بين مختلف الأفرقاء اللبنانيين للوصول الى حلول، داعيا إلى ضرورة التوصل لتوازن سياسي واقتصادى وقضائى فى لبنان، وإيجاد الحلول للأزمة الاقتصادية الحالية، مشدداً على استعداد الجميع لمساعدة لبنان للنهوض من آثار هذا الانفجار.

وأوضح أن الكويت قدمت مساعدة إضافية بقيمة 30 مليون دولار لترميم وإنشاء الإهراءات، كما تم توفير مساعدات طبية وغذائية من خلال جسر جوي، إضافة الى العديد من المساعدات في حقول ومجالات عديدة، وفي موضوع اللاجئين السوريين.

وأضاف: "لبنان وصل إلى مفترق طرق، وعلينا القيام بكل شيء من أجل مساعدته على تجاوز هذه المحنة، ولكن من المهم أن يجد اللبنانيون بأنفسهم حلولاً، لأنه لا يمكن للمجتمع الدولي الاستمرار في المساعدة من دون قيام لبنان بخطوة موحدة وتضامنية في الداخل".