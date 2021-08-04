شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الإسرائيلى يطلق صافرات الإنذار عقب سقوط صاروخ على الحدود مع لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت "سكاى نيوز" اليوم الأربعاء، أن صاروخا سقط فى منطقة مفتوحة قرب مستوطنة كريات شمونة على الحدود الشمالية مع لبنان.

من جهته قال الجيش الإسرائيلى إن صفارات إنذار للتحذير من صواريخ انطلقت فى شمال إسرائيل قرب حدود لبنان، اليوم الأربعاء.

وذكر في بيان أن صفارات الإنذار انطلقت في ثلاث مناطق على الأقل قرب الحدود مع لبنان.

ولم ترد حتى الآن تقارير عن أضرار مادية أو إصابات بشرية.

وذكرت "سكاى نيوز" ، أنه بعدها بلحظات، رد الجيش الإسرائيلى، بقصف مدفعي على مصدر إطلاق الصاروخ داخل الأراضي اللبنانية.

ويجري رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه، في هذه الأثناء، مشاورات بشأن التطورات قرب الحدود اللبنانية.