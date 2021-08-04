شكرا لقرائتكم خبر عن الصليب الأحمر اللبنانى: 21 مصابا خلال إحياء الذكرى الأولى لانفجار بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الصليب الأحمر اللبناني، نقل 6 جرحى من وسط العاصمة اللبنانية بيروت وإسعاف 15 مصابًا في المكان من بين المشاركين في مظاهرات بوسط بيروت ضمن فعاليات إحياء الذكرى السنوية الأولى لانفجار ميناء بيروت الذي وقع في 4 أغسطس 2020.

وأكد الصليب الأحمر - في بيان اليوم الأربعاء - أنه أقام مستشفى ميدانيًا وغرفة عمليات متحركة بوسط بيروت، بالإضافة إلى الدفع بـ16 سيارة إسعاف و80 مسعفًا في ضوء مؤشرات زيادة أعمال العنف في وسط بيروت.

ووقعت مناوشات وأعمال عنف محدودة بين عدد من المشاركين في إحياء الذكرى الأولى لانفجار ميناء بيروت اليوم، حيث نشب خلاف في محيط الميناء بسبب اعتراض أحد المشاركين على رفع أعلام لأي أحزاب أو تيارات أو قوى سياسية باستثناء علم لبنان.

وتطور الخلاف لدرجة الاعتداء على المواطن بالضرب من قبل مجموعة من المنتمين لأحد الأحزاب اللبنانية مما أدى إلى إصابته بجروح.

وفي سياق متصل، شهد شارع جميزة القريب من محيط ميناء بيروت ومن ميدان الشهداء بوسط بيروت أعمال عنف واشتباكات بالأيدي بين منتمين لعدد من الأحزاب المتنافسة في لبنان، وقام البعض بإشعال النيران في إطارات السيارات مما أدى لتصاعد دخان كثيف من الشارع، وتدخلت قوات الأمن لفض الاشتباك.

وتوافد اليوم آلاف اللبنانيين على محيط الميناء لإحياء الذكرى الأولى لانفجار ميناء بيروت البحري الذي أدى لوفاة أكثر من 200 شخص وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين وتشريد أكثر من 300 ألف مواطن في 4 أغسطس 2020 إثر انفجار كمية 2750 طنًا من مادة نيترات الأمونيوم شديدة الانفجار والتي كانت مخزنة في العنبر رقم 12 بالميناء منذ عام 2014.

ويتولى قاضي التحقيق طارق بيطار التحقيق في حادث انفجار الميناء لتحديد المسئولين عن دخول هذه الشحنة إلى الميناء وبقائها في هذه المنطقة كل هذا الوقت.