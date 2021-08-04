شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردنى: الأزمة فى لبنان قد تمتد إلى خارج حدوده دون جهد دولى منسق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، إن الإزمة في لبنان تتعمق كل يوم، مؤكدا أنه دون جهد دولي منسق قد تمتد الأزمة إلي خارجه وتلقى بظلالها على المنطقة وخارجها.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن ذلك جاء في كلمة الملك عبدالله الثاني، خلال مشاركته في المؤتمر الدولي الثالث لدعم لبنان، الذي نظمته فرنسا بالشراكة مع الأمم المتحدة المنعقد عبر تقنية الاتصال المرئي، تزامنا مع الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت.

وأكد أنه لا يمكن التراخي وترك لبنان والشعب اللبناني يقتربون من حافة الهاوية، مشيدا بصمود الشعب اللبناني، وقال "رسالتنا اليوم هي أن الشعب اللبناني في قلوبنا وفي أذهاننا. نحن معكم في هذه الأوقات الصعبة".

وقال "يجب أن يلبي الدعم الذي سنوفره الحاجة الفعلية على الأرض الآن وعلى المدى البعيد، مع تجنب الازدواجية من خلال توزيع الأدوار بشكل فاعل، وسيمكّننا التنسيق من الاستفادة من الإمكانات في المنطقة لضمان التحرك الفوري والاستجابة السريعة للأزمات عند نشوبها".