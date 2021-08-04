شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبى: المساعدات الدولية للبنان تتوقف على الإصلاحات المطلوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الاتحاد الأوروبي شارل ميشال في كلمته أمام مؤتمر المانحين للبنان: "من المؤسف أن السلطات اللبنانية، حتى الآن، لم تتوصل إلى كشف أى ضوء يتعلق بسبب مأساة انفجار المرفأ الأليمة، فعائلات الضحايا وعموم الشعب اللبناني لا يزالوا ينتظرون أجوبة، وأننا نحض السلطات اللبنانية المعنية من أجل المضى قدما فى التحقيقات وصولا إلى الخواتيم المرجوة، لمعرفة من يقف وراء هذا الانفجار"، وفق بيان صحفى.

وكشف أن الاتحاد الأوروبي خصص حتى الآن مبلغ 170 مليون يورو للمساعدة المباشرة للبنانيين، بالتعاون مع الأمم المتحدة والبنك الدولى، ويرى أن المطلوب من المجتمع الدولي أن يدعم نموا مستداما وعادلا للبنان، مشيرا إلى أنه آن الأوان للبنان كي تتشكّل فيه حكومة بالسرعة المطلوبة، ويتم إجراء الانتخابات في موعدها.

وأكد أن المساعدة الدولية تتوقف على تطور ملموس فى الإصلاحات المطلوبة للخروج من الأزمة.

واختتم حديثه بالقول: "منذ زمن بعيد كان لبنان نموذجا للعيش معا بسلام ومصدر إلهام للمنطقة والعالم، والشعب اللبنانى بإمكانه الاعتماد على الالتزام الأوروبي، والمطلوب تحمل المسؤولية من قبل المسؤولين اللبنانيين أنفسهم، ومن حق الشعب اللبنانى أن يكون له قادة يتحملون المسؤولية ويلعبون دورهم على أكمل وجه لكى ينهض هذا الوطن من جديد".