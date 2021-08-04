شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون أمام مؤتمر لبنان: الطبقة السياسية مسئولة عن الأزمة فى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن الرئيس الفرنس إيمانويل ماكرون، هجوما لاذعا ضد الطبقة السياسية في لبنان، متهما إياها بسعيها وراء مصالحها الخاصة دون مصلحة شعبها، مشيرا إلى أن الوضع في لبنان يتدهور باستمرار.

وكشف ماكرون في كلمة أمام المؤتمر الدولى للمانحين لدعم الشعب اللبناني، أن باريس ستقدم 100 مليون يورو مساعدات غذائية ولدعم القطاع التعليمي والزراعي والصحي، وتقديم 500 ألف جرعة ضد فيروس كورونا ، متعهدا أيضا بالمساهمة في إعادة بناء مرفأ لبنان.

وأشار إلى أن الأزمة التي يعيشها لبنان سببها الفساد، والطبقة السياسية ، داعيا إلى تشكيل حكومة وإيجاد تسويات وتطبيق خارطة الطريق.، مشددا على أن مؤتمر اليوم إنساني ولكن لن يكون هناك شيك على بياض.