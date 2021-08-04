شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة العراقية" تحذر من خطورة ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت وزارة الصحة العراقية من خطورة ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وقالت ربى فلاح حسن عضو الفريق الطبي والإعلامي في وزارة الصحة العراقية - في تصريحات خاصة لقناة (روسيا اليوم)، اليوم /الأربعاء/ - إن "الإصابات والوفيات في تزايد مستمر، وهذا دليل على شدة الموجة الثالثة التي توصف بسرعة الانتشار وإصابة الفئات الشبابية والصغيرة".

وأضافت "المستشفيات مكتظة بالحالات الشديدة والحرجة"، مؤكدة أن أى نظام صحي في العالم مهما كان متطورا، سيتأثر بالزيادة الكبيرة في أعداد الإصابات حتى لو كانت لديه قدرة استيعابية كبيرة.

ولفتت إلى أن العراق قد يصل إلى مرحلة فقدان السيطرة على الأوضاع، كما أن الزيادة في الإصابات قد تعرض البلاد للدخول في موجة رابعة أشد وأخطر من سابقاتها.