شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تتعهد بتوفير مساعدات طارئة بقيمة 100 مليون يورو إلى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" أن بلاده ستقدم مساعدات طارئة تزيد قيمتها عن 100 مليون يورو إلى لبنان وذلك في الذكرى السنوية الأولى لإنفجار مرفأ بيروت.

وذكرت قناة "فرانس 24" الاخبارية -في نبأ عاجل لها اليوم الأربعاء أن هذه التصريحات تأتي خلال الكلمة الذي القاها الرئيس الفرنسي في مستهل مؤتمر المانحين للبنان عن بعد والذي ضم ممثلين عن أربعين دولة ومنظمة دولية.

وأوضح ماكرون أن هذه المساعدة ستتعلق على وجه الخصوص بقطاعات التعليم والاحتياجات الغذائية والزراعة في لبنان، مؤكدا أن فرنسا ستوفر المزيد من اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى لبنان تتضمن 500 ألف جرعة إضافية من اللقاح خلال شهر أغسطس الجاري، موضحا أن الأزمة التي يمر بها لبنان حاليا ليست "نتيجة قضاء وقدر" بل إن سببها يعود إلى نظام سياسي يعاني من خلل وظيفي.

وكانت فرنسا قد قادت الجهود الدولية لدعم لبنان وانتشالها من الأزمة حيث زار الرئيس ماكرون بيروت مرتين منذ انفجار المرفأ وزاد مساعدات الطوارئ وفرض حظر سفر على بعض كبار المسئولين اللبنانيين في إطار سعيه للحصول على حزمة إصلاحات.

يذكر أن الانفجار المروع في بيروت والذي وقع في 4 أغسطس الماضي، اسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة الآلاف بجروح وإحداث دمار هائل طال بيروت، فضلا عن تشريد الآلاف بعد الكارثة التي استعدت تحركا طارئا من المجتمع الدولي.