شكرا لقرائتكم خبر عن اليونيفيل يحث لبنان وإسرائيل على وقف إطلاق النار لتجنب المزيد من التصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت بعثة قوة الأمم المتحدة المؤقته في لبنان (يونيفيل) أنها تلقت بعد ظهر اليوم تقارير عن إطلاق صاروخين على الأقل من لبنان باتجاه إسرائيل، حيث أكد الجيش الإسرائيلي هذه التقارير ورد بنيران المدفعية.

وأضافت أن رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام الجنرال ستيفانو ديل كول على اتصال مباشر مع الأطراف ويحثهم على وقف إطلاق النار وممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب المزيد من التصعيد، لا سيما في هذه الذكرى الحزينة، في إشارة إلى الذكرى الأولى لانفجار ميناء بيروت البحري والتي توافق اليوم الرابع من أغسطس.

وأكدت أن اليونيفيل تواصل عملها بشكل كامل مع الأطراف من خلال قنوات الارتباط والتنسيق التي تضطلع بها، وتعمل مع القوات المسلحة اللبنانية لضمان المتابعة الفورية على الأرض وتعزيز الأمن على طول الخط الأزرق.

وشددت اليونيفيل على ضرورة استعادة الاستقرار على الفور حتى تتمكن اليونيفيل من بدء تحقيقها.