شكرا لقرائتكم خبر عن مفتي الأردن يدعو لتطبيق توصيات مؤتمر الإفتاء العالمى لملاحقة التطور التكنولوجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مفتي المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور عبدالكريم الخصاونة إن فعاليات المؤتمر العالمي السادس للإفتاء كانت حافلة بكل ما من شأنه إفادة الحقل الإفتائي على كافة المستويات، وهو ما يعد سابقة تربط دور وهيئات الفتوى في العالم بالواقع المعاصر والتكنولوجيا الحديثة التي أصبح اقتحام عالمها أمرًا حتميًّا في زماننا هذا للقيام برسالتنا الإفتائية على أكمل وجه ورغم كافة التحديات.

وأضاف الخصاونة ، في تصريحات اليوم الأربعاء، أن ما خرج عن مؤتمر "مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي" من توصيات من الضروري أن يتم تطبيقها في أسرع وقت؛ لنلاحق هذا التطور السريع في مجال التكنولوجيا الرقمية، مناديا بضرورة تفعيل الإفتاء الجماعي لتكون الأمة جميعها على قلب رجل واحد خاصة فيما يستجد من نوازل.

وتوجه مفتي الأردن بالتهنئة إلى فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، على نجاح المؤتمر وما تم إطلاقه من مشروعات واعدة يعود نفعها على جميع العاملين في مجال الإفتاء والمستفيدين من الفتوى.