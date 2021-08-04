شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الفلسطينية: توثيق جريمة إعدام الطفل العلامى يكشف وحشية الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن الفيديو المصور الذي نشره مركز "بتسيلم" الإسرائيلي، يثبت صحة الرواية الفلسطينية بشأن جريمة إعدام الطفل محمد العلامي (11 عاما)، على يد قوات الاحتلال في بلدة بيت أمّر شمال الخليل، ويكشف حقيقة الوحشية والعنصرية التي تتعامل بها تلك القوات مع الفلسطينيين العزل.

وأضافت الخارجية ،في بيان لها اليوم /الأربعاء/ أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، أن تصوير "بتسيلم"، أظهر بشكل موثق قيام جنود الاحتلال بإطلاق 13 عيارا ناريا باتجاه مركبة والد الطفل، وهي في طريقها لمغادرة المكان، دون أن تشكل المركبة أو ركابها أي خطر أو تهديد يذكر على جنود الاحتلال.

وأوضحت الخارجية أن هذا التوثيق يترجم طبيعة التعليمات التي يتلقاها جنود الاحتلال وضباطهم من المستوى السياسي والعسكري، والتي تسهل عليهم إطلاق الرصاص الحي على الفلسطينيين والتعامل معهم كهدف للرماية والتدريب دون رادع قانوني.

وبينت أن هذا الفيديو فند رواية الاحتلال وفضح إدعاءات الناطق الرسمي باسم جيش الاحتلال، الذي سارع بعد جريمة إعدام الطفل العلامي للبحث عن كلمات وحجج لتبرير هذه الجريمة وتبرئة فاعليها، إن لم يكن توفير الحماية لهم من أية مساءلة أو محاسبة.

وأشارت الخارجية إلى أن إعلان جيش الاحتلال، عن تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات وتفاصيل هذه الجريمة البشعة يندرج في إطار محاولة امتصاص أية إدانات دولية أو ضغوط أو اتهامات لدولة الاحتلال ومنظومتها وطريقة تعاملها اللاسامية مع الفلسطينيين.

كانت قوات الاحتلال اطلقت النار على الطفل العلامي الشهر الماضي، خلال تواجده داخل مركبة والده قرب مدخل بلدة بيت أمر، وأصيب في صدره ونقل إلى المستشفى، إلا أن الأطباء أعلنوا لاحقا عن استشهاده متأثرا بإصابته الحرجة.