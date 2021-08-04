شكرا لقرائتكم خبر عن أهالى الضحايا فى ذكرى انفجار مرفأ بيروت: حق ولادنا مش هيروح وكله هيتحاسب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت عشرات المسيرات من كافة أنحاء لبنان متجهة صوب مرفأ بيروت حمل أهالى الضحايا صور أبنائهم المفقويد فى الحاث الأليم، ورفعوا شعارات من بينها:" حق ولادنا مش هيروح وكله هيتحاسب"، "ما حد رح يتحصن من الحساب"، "لازم تسقط الحصانات السياسية "، "دم ولادنا مش رخيص"، نطالب من الجميع بمساندتنا .

وعلى صعيد متصل، انطلقت مسيرة راجلة لقوى الأمن الداخلى فى لبنان من ساحة الشهداء باتجاه مرفأ بيروت لوضع 214 وردة مكان الإنفجار، وفق قناة إم تى فى اللبنانية، فيما خرج أهالي ضحايا الانفجار فى مظاهرات حاشدة، وأقيم قداسا في المرفأ سيترأسه البطريرك الماروني بشارة الراعي.

كما نظمت وقفة احتجاجية أمام القصر العدلي في بيروت، وانطلقت تظاهرات من مختلف المناطق اللبنانية، وجميعها التقى في العاصمة بيروت، مكونين تظاهرة حاشدة أمام المجلس النيابي للمطالبة برفع الحصانة عن النواب تمهيدا لمحاسبتهم.

يذكر أن اللبنانيين يحييون، اليوم الأربعاء، الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت، فيما يعقد في باريس تزامنا، مؤتمر دولي لدعم لبنان.