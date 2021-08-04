شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: قصر الرئاسة ينكس الأعلام حدادا على ضحايا انفجار مرفأ بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم تنكيس الأعلام في القصر الجمهوري حدادا على أرواح الضحايا الذين سقطوا في تفجير مرفأ بيروت، تنفيذا للمذكرة الرسمية الصادرة عن مجلس الوزراء، والتي قضت بإعلان الحداد الوطني واقفال الإدارات الرسمية والمؤسسات العامة وتنكيس الإعلام في ذكرى فاجعة انفجار مرفأ بيروت.

ومن جهة أخرى كان الرئيس المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي قد قال في بيان له اليوم، أنه "في الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت لا يسعني إلا أن أنحني أمام أرواح الضحايا الذين سقطوا في هذا اليوم المشؤوم من عمر الوطن. وفق الوكالة الوطنية لإعلام لبنان.

وأضاف ميقاتى: "إننا نقف إلى جانب أهالي الضحايا في ما يطالبون به لجهة تحقيق العدالة وإظهار الحقيقة كاملة، ونطالب الجميع بوجوب التعاون مع القضاء من أجل الوصول إلى الهدف المنشود، وإنزال العقاب بجميع الذين كانت لهم يد في هذه الجريمة في حق الوطن والشعب".

وتابع: "في هذه الذكرى الأليمة نطلقها صرخة مدوية إنطلاقا من مسؤوليتنا الوطنية، ونقول للجميع من دون إستثناء أن الوطن في خطر، وأن لا شيء ينقذه سوى وحدتنا وترفعنا عن الأنانيات والمصالح الشخصية، حمى الله لبنان وشعبه الصابر على آلامه".