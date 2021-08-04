شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية النمساوية: نتذكر مأساة مرفأ بيروت ونكرر دعوتنا لمساءلة الجناة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جددت النمسا اليوم الأربعاء الدعوة إلى سرعة محاسبة جميع المتورطين في تنفيذ تفجير مرفأ بيروت، والذي وقع في مثل هذا اليوم من العام الماضي، مشيرة إلى التزامها بتقديم كل دعم ممكن لشعب لبنان.

وذكرت وزارة الخارجية النمساوية ،في بيان اليوم الأربعاء، "اليوم نحن نتذكر المأساة التي حلت في بيروت قبل عام ونكرم ذكرى الضحايا ونكرر دعوتنا لمساءلة الجناة "، مشيرة إلى أن النمسا قدمت دعمًا واسعا إلى لبنان في وقت الحاجة وسوف تستمر في الوقوف إلى جانب الشعب اللبناني ".

وكان الانفجار الذي وقع في 4 أغسطس من العام الماضي قد خلف نحو مائتي قتيل وعدة ألاف من الجرحى، إضافة إلى تدمير أحياء كاملة في العاصمة اللبنانية .