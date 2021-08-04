ملك الأردن: لا يمكن الانتظار ورؤية اللبنانيين يقتربون من الهاوية

دبي - محمود عبدالرازق - ودعا ملك الأردن، خلال كلمة في المؤتمر الدولي الذي تنظمه فرنسا والأمم المتحدة دعما للبنان، إلى تقديم المساعدات الإنسانية والصحية والغذائية للبنان، وفقا لقناة "المملكة" الأردنية.

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وقال الملك الأردني: "إنه لا يمكن لنا الانتظار ورؤية اللبنانيين يقتربون من الهاوية، ولا يجب أن ننسى أن اللبنانيين يستضيفون أيضا لاجئين".

وأعلنت الرئاسة الفرنسية، أمس الثلاثاء، أن الهدف من المؤتمر الدولي لدعم الشعب اللبناني هو تقييم حجم المساعدات التي يحتاجها اللبنانيون.

وجاء في بيان الرئاسة الفرنسية: "المؤتمر الدولي الذي سيقام عبر الفيديو في الرابع من أغسطس/آب، بعد عام على انفجار مرفأ بيروت، يهدف لتقييم حصيلة المساعدات التي قدمها المجتمع الدولي منذ مؤتمر الثاني من ديسمبر/كانون الأول 2020 وكيفية توزيعها".

هذا وأكدت الرئاسة الفرنسية أنه سيتم غدا تقييم حجم المساعدات التي يحتاجها الشعب اللبناني من أجل إيجاد الحلول في خضم الأزمة التي يعيشها لبنان.

من جهة أخرى، نوهت أيضا بأن اجتماع يوم غد سيكون فرصة للدعوة لتشكيل حكومة لبنانية "تتمتع بالمصداقية والكفاءة من أجل القيام بالإصلاحات اللازمة".

وأخيرا قالت الرئاسة الفرنسية، إنه وخلال المؤتمر الدولي سيتم تذكير الساسة اللبنانيين بمسؤولياتهم وتعهداتهم بهذا الشأن.