مصادر حكومية بريطانية: الناقلة "أسفلت برنسيس" تعرضت لمحاولة اختطاف إيرانية

دبي - محمود عبدالرازق - © AFP 2021 / -

القاهرة - سبوتنيك. وقالت المصادر، "اقتحمت فرقة من المسلحين الإيرانيين السفينة "أسفلت برنسيس" لاقتيادها إلى إيران ولكن طاقم السفينة نجح في إتلاف المحركات حتى لا تتمكن من الإبحار"، مضيفة "الفرقة الإيرانية لاذت بالفرار من السفينة بعد وصول سفن حربية أمريكية وعمانية لانقاذهم".

يُذكر أن السفينة "أسفلت برنسيس" البنمية تعرضت لمحاولة اختطاف يوم الثلاثاء الماضي في المياه الدولية ببحر عمان.

وكانت المنظمة البريطانية لتنسيق الشحن التجاري البحري، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، أن خاطفي السفينة في خليج عُمان غادروها، وهي في آمان.