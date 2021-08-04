قصف تركي يسفر عن مقتل 3 أطفال ووالدهم في ريف الرقة شمالي سوريا

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة الأنباء السورية، اليوم الأربعاء، عن مصادر أهلية قولها إن "عائلة مكونة من ثلاثة أطفال ووالدهم قتلت وأصيبت والدتهم في اعتداء لقوات الاحتلال التركي على قرية الصفاوية شرق مدينة عين عيسى بريف الرقة قرب الطريق الدولي (إم.4)".

وأضافت المصادر أن "الأم أصيبت بجروح خطيرة وحالتها الصحية غير مستقرة".

يشار إلى أن القوات التركية والتنظيمات المسلحة المتعاونة معها، تقوم بشكل متواصل بقصف مدينة عين عيسى في ريف الرقة الشمالي التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية "قسد" ما أدى إلى مقتل وتهجير العائلات من المدينة وريفها.

هذا وتنظر دمشق إلى الوجود العسكري التركي في سوريا على أنه "احتلال غير شرعي".