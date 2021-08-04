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صندوق النقد الدولي يعلن منح لبنان مساعدات بقيمة 860 مليون دولار

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دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وقالت غورغيفا في كلمتها بمؤتمر المانحين لدعم لبنان، الذي تستضيفه فرنسا اليوم الأربعاء إن: "لبنان سيحصل على ما يقرب من 860 مليون دولار من صندوق السحب الخاص، لتعزيز الاحتياطي النقدي للبلاد، والمساعدة في تلبية الاحتياجات الملحة للشعب اللبناني".

وأكدت رئيسة صندوق النقد أنه: "من الضروري أن تستخدم هذه الأموال بحكمة ومسؤولية لتحقيق أقصى فائدة للبلد وللشعب".

ودعت غورغيفا: "الشركاء الدوليين والمحليين إلى العمل للمساعدة على ضمان الشفافية والمساءلة حول المخصصات المالية الجديدة التي ستذهب إلى لبنان".

وتحل على اللبنانيين اليوم الأربعاء، 4 أغسطس/ آب، الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت، الذي أوقع خسائر بشرية ومادية ضخمة في العاصمة اللبنانية، بالإضافة إلى تفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية الحادة التي يعيشها اللبنانيون، وانهيار العملة الوطنية والنقص الحاد في الكهرباء والوقود والدواء، كما تمر الذكرى والحقيقة ما زالت مطموسة، ما يزيد من حالة الاحتقان لدى اللبنانيين.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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