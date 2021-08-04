الجيش اللبناني: توقيف شباب بحوزتهم أسلحة كانوا متجهين للمشاركة في مسيرة مرفأ بيروت

دبي - محمود عبدالرازق - وكتب الجيش عبر حسابه على "تويتر": "وحدات الجيش المنتشرة في مختلف المناطق اللبنانية أوقفت عددا من الشبان المتوجهين للمشاركة في الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت وبحوزتهم كميات من الأسلحة والذخائر".

​من جانبها نفت قيادة حركة "أمل" في بيان، ما تم تداوله حول صورة لأسلحة مصادرة كانت في طريقها الى احتفال المرفأ، مؤكدة حرصها على "احترام تدابير الجيش والأجهزة الأمنية"، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

وطالبت الحركة بـ"اتخاذ كل الإجراءات المناسبة لحفظ الأمن والاستقرار وضبط أي مخالفة لتدابيرها".

وأفادت وسائل إعلام لبنانية اليوم بأن هناك إجراءات أمنية مشددة تواكب التحركات والمسيرات في ذكرى انفجار مرفأ بيروت.

وانطلقت مسيرة بعد ظهر اليوم الأربعاء، من أمام قصر العدل في بيروت نحو المرفأ، بمشاركة أهالي ضحايا انفجار المرفأ ونقيب المحامين ملحم خلف كما وشارك محامون من نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس في الوقفة التضامنية.

وحصل تصادم بين المشاركين وعناصر ​الأمن العام​ الذين أغلقوا الطريق أمام مركز الأمن العام، منعًا لوصول المسيرة.