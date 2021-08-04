آتور: طلبات الروس للسياحة في مصر لن تعود إلى المستوى المطلوب نهاية عام 2021

دبي - محمود عبدالرازق - موسكو - سبوتنيك. وقالت لوميدزي للصحفيين: "بحسب التقديرات الأولية لخبرائنا، فإنه منذ كانون الثاني/ يناير الماضي، وعلى أساس الرحلات الجوية المنتظمة عبر القاهرة، توجه ما بين 120 إلى 150 ألف سائح روسي إلى المنتجعات المصرية. قد يؤدي ظهور الرحلات المنتظمة إلى المنتجعات إلى إحياء هذا الطلب، ولكن هذا لا يكفي للحديث عن استعادة كاملة لوجهة ضخمة مثل مصر".

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وأضافت أن، مصر احتلت في عام 2015 المرتبة الثانية من حيث الشعبية بين الروس بعد تركيا، واستقبلت أكثر من مليوني سائح روسي سنويًا.

وأشارت لوميدزه إلى أن تدفق السياح من روسيا إلى مصر سيكون بنحو 30 ألف شخص أسبوعيا. ومع ذلك، فإن هذا لن يساعد في استعادة مستويات 2015، حتى لو تم إطلاق برنامج الميثاق في أيلول/ سبتمبر.

وأكدت لوميدزه، أن أسعار الرحلات إلى مصر ستكون أعلى من المتوقع، "الحد الأدنى لسعر التذكرة للشخص الواحد إلى الغردقة لأسبوع واحد نحو 40 ألف روبل [أي مايقارب 500 دولار أمريكي] مع الإقامة في فندق أربع نجوم شاملة لكل شيء. وهذا السعر أعلى قليلاً مما توقعه السياح، أعلى بخمسة عشر ألف روبل [ أي ما يقارب 130 دولاراً].

هذا وألغى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، مرسوم حظر الرحلات الجوية إلى المنتجعات المصرية.

وأعلن وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينينس مانتوروف، يوم 24 حزيران/يونيو الماضي، أنه من المتوقع الانتهاء من المسائل الفنية بشأن فتح حركة الطيران من روسيا إلى المنتجعات المصرية قريبا.

وتوقفت حركة الطيران بين مصر وروسيا في خريف عام 2015 عقب سقوط طائرة ركاب روسية في سيناء، ومقتل جميع ركابها وطاقمها، إثر استهدافها بعمل إرهابي.