"أروان" اللبنانية تتوقع إنتاج 25 مليون جرعة لقاح "سبوتنيك -V" حتى نهاية العام

دبي - محمود عبدالرازق - موسكو - سبوتنيك. وقال يوسف في حديث لوكالة "سبوتنيك"، على هامش زيارته برفقة وزيري الصحة والصناعة اللبنانيين إلى موسكو: "في آخر مرحلة توصلنا إلى اتفاق لنقل المعرفة الفنية لتصنيع "سبوتنيك V" وقعنا اتفاقا لنقل هذه المعرفة الفنية خلال الأسبوعين الماضيين".
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وأوضح يوسف أن شركته سوف تقوم في الفترة الباقية من هذه السنة 2021 "بتصنيع حوالي 25 مليون جرعة، وسنستطيع أن نصنع سنويا حوالي 60 مليون جرعة في السنة تم الاتفاق عليها".
وأفاد رئيس الشركة أن "اليوم تم إضافة مستحضر ثاني إلى العقد هو لقاح "سبوتنيك لايت"، إن شاء الله الأسبوع القادم سيكون هناك عقد إضافي لتوفير المادة الخام لتصنيع "سبوتنيك لايت"... والشهر القادم سنبدأ بتصنيع مليون جرعة شهريا من سبوتنيك لايت".