الجيش الإسرائيلي يطلق عددا من القذائف الصاروخية باتجاه لبنان

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن "مدفعية الجيش الإسرائيلي استهدفت سهل مرجعيون بعدد من القذائف الثقيلة عيار 155، بعد سقوط صواريخ في مستعمرة كريات شمونة".

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كما أفادت وسائل إعلام محلية بأن الجيش الإسرائيلي أطلق 6 قذائف باتجاه جنوب لبنان، مشيرة إلى أن القصف توقف حتى الآن.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق 3 قذائف صاروخية تجاه إسرائيل من لبنان.

وأشار إلى أن "قذيفة واحدة سقطت داخل الأراضي اللبنانية بينما سقطت قذيفتان داخل السيادة الإسرائيلية"، لافتا إلى أن "المدفعية الإسرائيلية تقصف لبنان ردا على إطلاق الصواريخ".

وكان الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي قد أعلن، يوم الاثنين، بدء مناورات عسكرية على الحدود الشمالية مع لبنان.

وأوضح أدرعي أن "التدريب الذي يعرف باسم (أشعة الشمس) هدفه فحص جاهزية قوات الجيش الإسرائيلي ومدى استعدادها لأيام قتالية محتملة على الحدود مع لبنان.