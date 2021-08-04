أرامكو ترفع أسعار الخام إلى آسيا خلال سبتمبر

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الشركة في بيان لها، نشرته وكالة "رويترز"، إن السعودية، أكبر مصدر للخام في العالم، قررت رفع سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى آسيا في سبتمبر، إلى ثلاثة دولارات للبرميل فوق متوسط سعر خامي عمان ودبي.

وأضافت الشركة أنها حددت سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف إلى شمال غرب أوروبا عند خصم 1.70 دولار للبرميل عن برنت في بورصة إنتركونتننتال لشهر سبتمبر.

وأشارت إلى تحديد سعر البيع الرسمي للولايات المتحدة بعلاوة 1.35 دولار للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخامات العالية الكبريت.