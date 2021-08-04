المدفعية الإسرائيلية تقصف كامل الحدود اللبنانية ردا على إطلاق صواريخ

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الجيش الإسرائيلي في بيان:

"تقصف مدفعية جيش الدفاع من جديد، في هذه الساعة، على طول الحدود اللبنانية ردًا على إطلاق القذائف الصاروخية من لبنان نحو الأراضي الإسرائيلية في وقت سابق اليوم".

وفي وقت سابق، ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن "مدفعية الجيش الإسرائيلي استهدفت سهل مرجعيون بعدد من القذائف الثقيلة عيار 155، بعد سقوط صواريخ في مستعمرة كريات شمونة".

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كما أفادت وسائل إعلام محلية بأن الجيش الإسرائيلي أطلق 6 قذائف باتجاه جنوب لبنان.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، اليوم الأربعاء، عن إطلاق 3 قذائف صاروخية تجاه إسرائيل من لبنان.

وأشار إلى أن "قذيفة واحدة سقطت داخل الأراضي اللبنانية بينما سقطت قذيفتان داخل السيادة الإسرائيلية"، لافتا إلى أن "المدفعية الإسرائيلية تقصف لبنان ردا على إطلاق الصواريخ".

وكان الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، قد أعلن، يوم الاثنين، بدء مناورات عسكرية على الحدود الشمالية مع لبنان، هدفها فحص جاهزية قوات الجيش الإسرائيلي ومدى استعدادها لأيام قتالية محتملة على الحدود مع لبنان.