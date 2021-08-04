عودة العمل في معبر "نصيب" على الحدود السورية الأردنية

دبي - محمود عبدالرازق - وقال جوبان في تصريح لوكالة "سبوتنيك" إن استئناف النشاط التجاري متاح أمام سيارات الشحن فقط، ولم يصدر أي قرار يخص السيارات الخاصة والمواطنين حتى اللحظة.

وبين المسؤول السوري، أنه سيتم إعادة العمل بقرار النقل "باك تو باك" بشكل مؤقت، مشيراً إلى أن دخول السيارات السورية إلى عمان متوقف بشكل مؤقت، وخروج السيارات الأردنية من الأردن إلى سوريا ولبنان متوقف أيضاً بشكل مؤقت.

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وأكد جوبان أن الأمور مستقرة على المعبر من الجانب السوري، فيما عاد موظفو الهجرة والجوازات والجمارك إلى عملهم في "نصيب".

وكان تم إغلاق معبر جابر الحدودي قبل عدة أيام بشكل مؤقت أمام حركة البضائع والركاب نتيجة لتطورات الأوضاع الأمنية في الجانب السوري.

ومنذ أيام، بدأت أرتال من القوى الأمنية مدعومة بوحدات ثقيلة من الجيش السوري بالوصول إلى محافظة درعا جنوبي سوريا، تمهيدا لإطلاق عملية محدودة وضبط الفلتان الأمني وعمليات الاغتيال المستمرة في هذه المحافظة المحاذية للحدود مع المملكة الأردنية، ومنطقة الجولان التي يحتلها الجيش الإسرائيلي.