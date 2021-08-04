شكرا لقرائتكم خبر عن «الكهرباء»: لا تسوية نهاية العام لمشتركي الفاتورة الثابتة الملتزمين بالسداد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أكدت الشركة السعودية للكهرباء، أنه لا توجد تسوية ختامية بنهاية العام لمشتركي الفاتورة الثابتة الملتزمين بالسداد. وأوضحت الكهرباء، أنه ستتم جدولة فارق الاستهلاك الفعلي مع المتوسط الجديد لـ12 شهراً مقبلة. وأضافت الشركة أنها لن تقطع خدمة التيار الكهربائي عن مشتركي الفاتورة الثابتة حتى لو زادت المستحقات عن الفاتورة، ما داموا مشتركين فيها وملتزمين بالسداد. كما جددت “الكهرباء” دعوتها للمشتركين للاستفادة من خدمة “الفاتورة الثابتة”.

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