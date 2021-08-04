شكرا لقرائتكم خبر عن هل يتم استثناء الأطفال تحت 12 عاماً من شرط «التحصين» للسفر الداخلي؟.. «الخطوط السعودية» توضح والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت الخطوط السعودية، استثناء الأطفال أقل من 12 عاما، من شرط التحصين عند السفر الداخلي، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلاً: «عندي رحلة للزوجة والأطفال أعمارهم ٩ سنوات و٥ سنوات وسنة، الرحلة من حائل لأبها هل مطلوب فحص أو شيء لفيروس كورونا؟».
ورد الحساب الرسمي للخطوط السعودية عبر موقع «تويتر»: «يتطلب أن تكون الحالة الصحية في تطبيق توكلنا للسفر ودخول المطار (محصن جرعتين، محصن جرعة واحدة مضى عليها 14 يوما، محصن متعاف، ويستثنى من ذلك الأطفال من هم أقل من 12 سنة)».
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