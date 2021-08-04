مطار دبي يتوقع زيادة حركة المسافرين مع تخفيف الإمارات قيود السفر

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت "رويترز"، عن غريفيث، قوله إن مطار دبي الدولي "مستعد لاستقبال الزيادة المتوقعة في الأسابيع والأشهر المقبلة" فور تخفيف القيود.

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وأضاف أن "تخفيف القيود على دخول المسافرين القادمين من جنوب آسيا فضلا عن نيجيريا وأوغندا سيسمح بعودة آلاف المقيمين بالإمارات".

وتابع قائلا "هذا تطور عظيم من الناحية الاجتماعية والاقتصادية".

وكانت الإمارات قد أعلنت أمس الثلاثاء إلغاء حظر رحلات الترانزيت اعتبارا من يوم الخميس 5 أغسطس/آب الجاري.

كما ستلغي الإمارات هذ الأسبوع الحظر على دخول من سافروا إلى الهند وباكستان وسريلانكا ونيبال ونيجيريا وأوغندا في آخر 14 يوما لمن يحملون تأشيرات إقامة سارية ومن حصلوا على شهادة من السلطات الإماراتية تفيد تطعيمهم بالكامل.

ويتعين علي من يسافرون للإمارات أو يسافرون عبر مطاراتها الوفاء بعدة شروط من بينها تقديم فحص "PCR" سلبي لفيروس كورونا.