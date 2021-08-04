ميقاتي يدعو للتعاون مع القضاء لمعاقبة كل من له يد في انفجار مرفأ بيروت

دبي - محمود عبدالرازق - © Sputnik . Z. alamir
وطالب الجميع بوجوب التعاون مع القضاء من أجل الوصول إلى الهدف المنشود، وإنزال العقاب بجميع الذين كانت لهم يد في هذه الجريمة في حق الوطن والشعب.
وتابع: "في هذه الذكرى الأليمة نطلقها صرخة مدوية إنطلاقا من مسؤوليتنا الوطنية، ونقول للجميع من دون إستثناء أن الوطن في خطر، وأن لا شيء ينقذه سوى وحدتنا وترفعنا عن الأنانيات والمصالح الشخصية. حمى الله لبنان وشعبه الصابر على آلامه".
ويحيي اللبنانيون، اليوم الأربعاء، الرابع من أغسطس/ آب، الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت، فيما دعا أهالي ضحايا انفجار المرفأ، إلى تظاهرات حاشدة اليوم، حيث سيقام قداس مركزي في المرفأ سيترأسه البطريرك الماروني بشارة الراعي، كما ستقام وقفة احتجاجية أمام القصر العدلي في بيروت.
وأدى الانفجار إلى مقتل 214 شخصا، وإصابة 6500 بجروح، وتشريد 300 ألف نسمة لفترة مؤقته، وتضرر 73000 شقة سكنية.