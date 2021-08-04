ميقاتي يدعو للتعاون مع القضاء لمعاقبة كل من له يد في انفجار مرفأ بيروت

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ورأى ميقاتي في بيان له، أنه "في الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت لا يسعني إلا أن أنحني أمام أرواح الضحايا الذين سقطوا في هذا اليوم المشؤوم من عمر الوطن. إننا نقف إلى جانب أهالي الضحايا في ما يطالبون به لجهة تحقيق العدالة وإظهار الحقيقة كاملة"، وذلك حسب "الوكالة الوطنية للإعلام".

وطالب الجميع بوجوب التعاون مع القضاء من أجل الوصول إلى الهدف المنشود، وإنزال العقاب بجميع الذين كانت لهم يد في هذه الجريمة في حق الوطن والشعب.

وتابع: "في هذه الذكرى الأليمة نطلقها صرخة مدوية إنطلاقا من مسؤوليتنا الوطنية، ونقول للجميع من دون إستثناء أن الوطن في خطر، وأن لا شيء ينقذه سوى وحدتنا وترفعنا عن الأنانيات والمصالح الشخصية. حمى الله لبنان وشعبه الصابر على آلامه".

ويحيي اللبنانيون، اليوم الأربعاء، الرابع من أغسطس/ آب، الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت، فيما دعا أهالي ضحايا انفجار المرفأ، إلى تظاهرات حاشدة اليوم، حيث سيقام قداس مركزي في المرفأ سيترأسه البطريرك الماروني بشارة الراعي، كما ستقام وقفة احتجاجية أمام القصر العدلي في بيروت.

وأدى الانفجار إلى مقتل 214 شخصا، وإصابة 6500 بجروح، وتشريد 300 ألف نسمة لفترة مؤقته، وتضرر 73000 شقة سكنية.