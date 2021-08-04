مصر... إيقاف الحركة الملاحية في نهر النيل

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك بناء على توجيهات من اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بإيقاف الحركة الملاحية النهرية في نهر النيل، من أسوان إلى إدفو شمالاً وكذلك بحيرة ناصر، بحسب ما نشره موقع "بوابة أخبار اليوم".

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وتم إغلاق الحركة الملاحية بالنيل، بسبب انعدام الرؤية الأفقية، بعد وصول عاصفة ترابية وهبوب رياح شديدة.

وتسببت العاصفة الترابية في انخفاض مستوى الرؤية، أمام حركة البواخر السياحية والدهبيات والمراكب الشراعية ومراكب الصيد والعبارات والمعديات الخاصة بقرى غربي النيل.

ومن جانبه، شدد المحافظ على سائقي المركبات والسيارات، بالتأني أثناء القيادة على الطرق السريعة للحد من الحوادث المرورية وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين.

كما ناشد المحافظ سائقي السيارات بالطريق الصحراوي الغربي أسوان / القاهرة، وطريق أسوان / أبوسمبل السياحي، بالحذر وعدم تجاوز السرعات المقررة.