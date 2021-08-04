الاحتلال الإسرائيلى ينفذ عمليات هدم واسعة بالأغوار والقدس

القاهرة - سامية سيد - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، خربة ابزيق بالأغوار الشمالية، وشرعت بعمليات هدم واسعة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية، عن مسؤول ملف الأغوار بمحافظة طوباس معتز بشارات قوله، إن عمليات الهدم مستمرة منذ صباح اليوم الأربعاء، حيث تنفذ قوات الاحتلال عمليات هدم كبيرة طالت مساكن العائلات وخزانات المياه والخلايا الشمسية، بالإضافة للاستيلاء على بعض الممتلكات الخاصة.

وفى نفس السياق، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 8 منشآت تجارية، في بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة، حيث حاصرت قوات الاحتلال المنطقة القريبة من حاجز حزما العسكري، وهدمت منشآت تجارية.