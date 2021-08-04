شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقى يؤكد أهمية العمل الدولى المشترك لتخفيف توترات المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس العراقي برهم صالح ضرورة العمل الدولي المشترك لمواجهة التحديات وتخفيف توترات المنطقة.

أن جاء ذلك خلال لقاء الرئيس العراقي، مع السفير الأسباني لدى العراق خوان خوسيه اسكوبار بمناسبة انتهاء مهام عمله، وفقا لما ذكرته لرئاسة العراقية .

وأكّد صالح في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية اليوم الأربعاء، ضرورة التعاون الدولي في مواجهة التحديات المشتركة المتمثلة في مكافحة الإرهاب، والأزمة الصحية التي فرضتها جائحة كورونا، إضافة إلى أهمية التكاتف ودعم استقرار المنطقة وتخفيف التوترات التي تكتنفها.

من جانبه، أكّد السفير الأسباني دعم بلاده توطيد العلاقات مع العراق، وتعزيز أطر التعاون بين البلدين في المجالات كافة.