ماكرون: يمكن للبنان أن يستمر فى الاعتماد على تضامن فرنسا

القاهرة - سامية سيد - غرد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى"تويتر" ، قائلا: "بعد مرور عام على المأساة يمكن للبنان أن يستمر في الاعتماد على تضامن فرنسا".

وأرفق التغريدة بفيديو شرح فيه كيفية تحرك فرنسا بعد الانفجار.

يحيي اللبنانيون اليوم الأربعاء، الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت، فيما يعقد في باريس تزامنا، مؤتمر دولي لدعم لبنان.

ودعا أهالي ضحايا انفجار المرفأ، إلى تظاهرات حاشدة اليوم، حيث سيقام قداس مركزي في المرفأ سيترأسه البطريرك الماروني بشارة الراعي، كما ستقام وقفة احتجاجية أمام القصر العدلي في بيروت، و ستنطلق تظاهرات من مختلف المناطق اللبنانية، على أن تلتقي في العاصمة بيروت، ليكون هناك تظاهرة حاشدة أمام المجلس النيابي للمطالبة برفع الحصانة عن النواب تمهيدا لمحاسبتهم.