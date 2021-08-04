شكرا لقرائتكم خبر عن مسيرة لقوى الأمن الداخلى بلبنان لوضع أكاليل زهور بموضع انفجار المرفأ.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت منذ قليل مسيرة راجلة لقوى الأمن الداخلى فى لبنان من ساحة الشهداء باتجاه مرفأ بيروت لوضع 214 وردة مكان الإنفجار، وفق قناة إم تى فى اللبنانية.

ويحيي اللبنانيون اليوم الأربعاء، الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت، فيما يعقد في باريس تزامنا، مؤتمر دولي لدعم لبنان.

ودعا أهالي ضحايا انفجار المرفأ، إلى تظاهرات حاشدة اليوم، حيث سيقام قداس مركزي في المرفأ سيترأسه البطريرك الماروني بشارة الراعي، كما ستقام وقفة احتجاجية أمام القصر العدلي في بيروت، وستنطلق تظاهرات من مختلف المناطق اللبنانية، على أن تلتقي في العاصمة بيروت، ليكون هناك تظاهرة حاشدة أمام المجلس النيابي للمطالبة برفع الحصانة عن النواب تمهيدا لمحاسبتهم.