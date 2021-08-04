شكرا لقرائتكم خبر عن نازك الحريرى: جريمة المرفأ أعادت للأذهان مشهد اغتيال الحريرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجهت نازك رفيق الحريري، زوجة رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري، في بيان لها اليوم، بأحر مشاعر العزاء والمواساة إلى اللبنانيين وأسر ضحايا ومصابي التفجير المروع الذي دمر عاصمتنا الحبيبة بيروت، و إن جريمة المرفأ أعادت للأذهان مشهد اغتيال رفيق الحريرى ، وفق الوكالة الوطنية لإعلام لبنان.

أضافت نازك :"إنه ليوم حزن وطني كبير ننحني فيه إجلالا وتكريما لضحايا عاصمتنا الحبيبة بيروت ونصلي لراحة نفس شهداء الوطن الابرار. إنني ادرك تماما كم هو صعب فراق الأحبة وقد غاب عني رفيق عمري ودربي الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ولكن عزاءنا الوحيد هو الذكرى الطيبة التي لا تغيب مع الأيام ولا تمحوها الأحزان لأن الذين نحبهم يعيشون أبدا في القلب والبال".

كما توجهت بتحية لشهداء تفجير مرفأ بيروت "الذين قدموا أرواحهم فداء لهذه المدينة التي كانت وما زالت تحتضن قافلة من الشهداء، بيروت التي اتشحت بالسواد والحزن على فراق رفيق الوطن الرئيس الشهيد رفيق الحريري وهي اليوم تبكي مجددا شهداءها الابرار".

وتابعت: "إن هذه الجريمة المرفوضة والمستنكرة بأشد العبارات أصابت كل بيت من بيوت لبنان وأعادت إلى الذهن صورة قاتمة شهدها وطننا، عقب اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وسائر شهداء الحرية والحقيقة".

ودعت الحريري الجميع في لبنان، قيادة وشعبا، إلى "الوقوف يدا واحدة في مواجهة التحديات والمصاعب الكبرى التي تحيط بنا". وشددت على أن "الوحدة الوطنية والتضامن بين اللبنانيين، بانتماءاتهم المختلفة، هما الضمانة الوحيدة لأمننا واستقرارنا".

ورأت أننا "بتنا بحاجة أكثر من أي زمن مضى إلى كشف الحقيقة ومعرفة من يقتل الأبرياء ومن يقف وراء كل تلك الجرائم الإرهابية التي تستهدف ضرب السلم الأهلي والاستقرار الوطني في لبناننا الحبيب".

